Трагедия в Бургас: Млада жена се удави, разследват случая
Тялото е открито край спасителен пост №2, предстои аутопсия
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Тялото е открито край спасителен пост №2, предстои аутопсия
Решението е на Министерския съвет от днес
Две момичета са паднали върху дърво при разходка с парасейлинг - парашут, дърпан с лодка над морето
Градът се подготвя и за мащабен фест на пясъчните фигури Мегашоу с БГ хитове ще зарадва меломаните и купонджиите в Бургас за Джулай. Едни от най-люби...
300 безплатни чадъра ще има на Централния плаж в Бургас тази сезон. Освен това ще бъдат поставени и 200 шезлонга, които също ще са безплатни, съобщиха...