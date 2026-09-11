Крими ≫ Криминални новини • престъпления • произшествия • инциденти

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Двама задържани за огнената нощ в София с 12 подпалени коли
Криминалисти от 6-о РУ стигнаха до двама мъже след пожарите в „Лагера“ и „Хиподрума“, а основната версия от самото начало е умишлен палеж
Удар в тила, бой и тиксо. Жесток грабеж разтърси созополско село
Нападателите били маскирани и действали след предварителна подготовка, а всички отнети вещи вече са открити
Трагедия с полицая звезда от протестите. Намерен е мъртъв
За последно бил на работа снощи на мача "Левски" - ЦСКА
Какво се е случило с милото дете? Шокиращ обрат във Варна
33-годишната Александрина Тотева отрече да е убила момченцето и заяви пред съда, че детето е паднало неволно
Отново свирепа агресия в Пловдив. Този път с дете
13 ученици нападнаха свой връстник и го гориха със запалка
Два пожара за пет часа в една къща, полицията задържа 23-годишен
Огънят избухнал два пъти в дома на семейство в село Лозен, докато родителите отсъствали
Тийнейджъри смазват мъж с шутове, ритници и тояга. Зверство като с Георги Кузев
Жестокостта им станала посред бял ден
6 кучета едва не разкъсали дете във Враца: "Мамо, не виждам с очичките"
Животните са домашни, но са били пуснати свободно на улицата
Арестуваният наш бизнесмен с твърде любопитна версия
При маеждународна операция заради разследване
Грабеж в магазин прати продавачка в болница
Млад мъж е задържан минути след атаката, а прокуратурата вече го е привлякла като обвиняем
От ареста: Иван Ламбов каза истината за 1,4 тона кокаин
Задържан е във връзка с разследване на прокуратурата в Дюселдорф
Арестуваха крупен наш бизнесмен. Трафик на 1,4 тона кокаин
Той е задържан в дома си на ул. „Митрополит Симеон“ 23 в центъра на Бургас
Полицията спря голяма имотна измама. Трима са в ареста
Престъпната дейност е била прикривана зад легалната работа на инвестиционен посредник