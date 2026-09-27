Бевърли Хилс на Източна Европа: Селото на милионерите е на Балканите

Докато повечето села на Балканите се борят с обезлюдяването и липсата на поминък, едно малко румънско населено място от години държи титлата „Бевърли Хилс на Източна Европа“. Става дума за Бузеску – село с малко над 3000 жители, разположено на едва 80 километра от Букурещ, което се превърна в световна сензация заради необичайния си лукс, сюрреалистична архитектура и милионерски размах.

От калайдисването на казани до милионни империя

Историята на необикновеното богатство започва непосредствено след падането на комунистическия режим през 1989 г. Местните жители, принадлежащи към традиционния ромски клан на Калдерашите (исторически познати като майстори медникари), бързо се ориентират в новата пазарна икономика. Те започват масово да изкупуват, разглобяват и препродават за вторични суровии изоставени заводи, тежка промишлена техника и съоръжения в цялата страна.

Търговията с цветни метали – най-вече мед, алуминий и стомана – носи приказни печалби. Буквално за броени години бедното дотогава село се превръща в сборище на новоизлюпени милионери.

Архитектурен кич и надпревара за престиж

Днес главната улица на Бузеску изглежда като сцена от футуристичен филм. Върху протежението ѝ са издигнати над 100 многоетажни мраморни палати, чиято стойност варира между 1 и 3 милиона евро. Архитектурният стил е невиждана смес от необарок, рококо и индийски мотиви:

Символи на лукса: Покривите са покрити с десетки блестящи куполи, кулички и спираловидни стълбища.

Автомобили върху фасадите: Тъй като къщите служат като демонстрация на статус пред съседите, някои от тях имат инкрустирани гигантски лога на марката Mercedes или BMW директно върху фронтоните си, а върху други с огромни златни букви са изписани имената на собствениците.

Пред мраморните колони редовно могат да бъдат видени паркирани лимузини и спортни автомобили от последните модели.

Парадоксът: Живот в една стая и традиция в двора

Въпреки че фасадният лукс спира дъха на преминаващите туристи, вътрешността на палатите крие изненадващи контрасти. Тъй като поддръжката и отоплението на 4-етажен дворец с десетки стаи и огромни полилеи изисква прекомерни ресурси, повечето семейства всъщност живеят само в една или две стаи на приземния етаж или в малка допълнителна къща в задния двор. Дворците се използват предимно за пищни сватби, кръщенета и традиционни тържества.

Още по-любопитен е фактът, че в част от тези многомилионни вили липсват вътрешни санитарни възли. Причината не са парите, а строгите вековни традиции на общността (Романипен). Според традиционните вярвания се смята за нечисто под един и същ покрив да се приготвя храна и да има тоалетна, поради което тя често остава разположена в двора.

Днес Бузеску продължава да живее в свой собствен свят със собствен пазар на недвижими имоти, където имотите се препродават единствено вътре в общността. За останалия свят обаче то остава най-екстравагантното и богато село на Балканите – място, където традицията и милионите съжителстват по един изключително колоритен начин.