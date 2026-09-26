Политика

Иван Христанов пое към „Дондуков“ 2 от Гоце Делчев

Кандидатът за президент обеща подкрепа за талантливите деца и всеки месец отворени срещи с гражданите

Иван Христанов пое към „Дондуков“ 2 от Гоце Делчев
26 сеп 26 | 7:40
186
Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Кандидатпрезидентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова даде начало на предизборната си кампания в Гоце Делчев.

Официалното откриване се състоя в Дома на културата „Пейо Яворов“, а програмата беше съпроводена от български фолклор, музика и поезия.

Сред основните приоритети, които Христанов очерта в началото на кампанията си, са подкрепата за талантливите деца в България и по-пряката връзка между гражданите и президентската институция.

Кандидатът заяви намерение да бъдат организирани открити срещи всеки месец, на които гражданите да имат възможност за пряк контакт с президентската институция.

Христанов постави акцент и върху независимостта на държавния глава от политическите сили в парламента и ролята на президентското вето.

„Когато президентът не е силен и не е независим от политическите формации в парламента, ветото се превръща в повод за политически спор, а не в отстояване на интересите на българите. Когато президентът е силен и независим от политическите формации в парламента, неговото вето е ветото на народа“, заяви Иван Христанов.

Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

Още по тема избори за президент 2026
Още от Политика
Коментирай