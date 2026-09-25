Примката се затяга. Гърция издирва прокурорския син, чака го доживотен затвор

Окръжната прокуратура в Кюстендил поиска постоянното задържане на 23-годишния Васил Михайлов, известен като "прокурорския син" от Перник. Причината е издадена в Гърция Европейска заповед за арест, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко тежки престъпления, съобщиха от обвинението.

Процедурата у нас е започнала след получена информация от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР. Европейската заповед за арест е издадена от Апелативната прокуратура в Тракия въз основа на заповед на следовател в Кавала.

Разследване за организирана престъпна група

Според съобщението на българската прокуратура гръцките власти издирват Михайлов за предполагаемо участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. За престъпленията, за които е издирван, гръцкото законодателство предвижда наказание до доживотен затвор. Съответните деяния са престъпления и според българския Наказателен кодекс.

Прокуратурата в Кюстендил вече е постановила задържането на Михайлов за срок до 72 часа по реда на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Предстои съдът да реши дали той да остане под стража в рамките на процедурата по искането на гръцките власти.

Задържаха го след 9 месеца укриване

Михайлов е син на прокурора от Перник Бисер Михайлов и стана публично известен след серия разследвания за насилие и други престъпления. През май 2026 г., след като повече от десет месеца се укриваше, той беше открит и задържан в столичния квартал „Свобода“.

В края на май прокуратурата съобщи, че Михайлов има една влязла в сила ефективна присъда от година и осем месеца затвор, определена след групиране на наказания по две производства. Едното е свързано със закана за убийство и причиняване на лека телесна повреда, а другото - със закани за убийство към жена, с която е имал връзка. След задържането му през май той беше приведен в затвора за изтърпяване на наказанието.

Отделно срещу него има и други производства. По едно от тях той беше осъден на първа инстанция на четири години затвор за част от обвиненията по дело за побои и закана за убийство, но към май тази присъда не беше окончателна и прокуратурата я беше протестирала. Води се и разследване, по което Михайлов е обвиняем за престъпления, сред които принуда, отвличане с користна цел и закани за убийство.