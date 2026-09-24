Задават се порои и наводнения. Къде

„Метео Балканс“ излезе с нова прогноза, която отново насочва вниманието към Южното Черноморие. Този път метеоролозите разглеждат период от около 8–9 дни напред.

От страницата припомнят, че предишните моделни изчисления са били за по-далечен период – 12–14 дни, и в крайна сметка прогнозираният тогава сценарий не се е реализирал.

Сега обаче срокът е по-кратък, а според метеоролозите се увеличава температурният контраст между водата в Черно море и атмосферата. Подобна ситуация може да повиши риска от циклогенеза над Черно море – образуване и развитие на циклон.

Европейският метеорологичен модел очертава и възможност за развитие на конвективни явления.

Ако настоящите сценарии се запазят и бъдат потвърдени от следващите изчисления на моделите, в началото на октомври са възможни поройни валежи, които могат да създадат условия за локални наводнения.

От „Метео Балканс“ обаче изрично подчертават, че на този етап става дума единствено за прогноза, а не за сигурно предстоящо събитие. Именно затова ситуацията се наблюдава и коментира предварително.

Метеоролозите посочват още, че при подобна атмосферна динамика опасни ситуации могат да се повторят. Според тях обаче често възниква парадокс – обществото обвинява институциите и синоптиците, когато предупрежденията не са отправени достатъчно рано, но същевременно подобни ранни прогнози предизвикват критики, че ненужно плашат хората.

Затова решаващи ще бъдат следващите актуализации на метеорологичните модели, които ще покажат дали очертаният сценарий за началото на октомври ще се запази.