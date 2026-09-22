Зимата наднича през септември, пада и първи сняг

Рязко захлаждане, дъжд и силен вятър ще бележат времето на 22 септември. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат между 17 и 22 градуса, а в София термометрите ще покажат едва около 17 градуса. В планините есента ще напомни дори за зима - над 2200 метра валежите ще бъдат от сняг. Добрата новина е, че студеният период няма да се задържи дълго и към края на седмицата започва бавно затопляне.

Дъжд и силен вятър над страната

Днес облачността ще бъде променлива, но през по-голямата част от деня често ще е значителна. Дъжд се очаква на места в планинските райони, както и в Западна и Северна България. Вятърът ще продължи да духа умерено, а временно и силно от запад-северозапад.

След значително по-топлото начало на седмицата усещането ще бъде за истинска есен. Максималните температури в повечето райони ще се движат между 17 и 22 градуса, а в София ще бъдат около 17 градуса.

Сняг високо в планините

В планините условията ще бъдат доста по-сурови. Облачността ще е значителна, като главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще превалява дъжд. Над около 2200 метра обаче валежите ще преминават в сняг.

Ще продължи да духа силен северозападен вятър, а по най-високите била и върхове временно ще бъде и бурен. На 1200 метра максималната температура ще е около 12 градуса, докато на 2000 метра ще падне до едва около 4 градуса.

Облаци и дъжд край морето

И по Черноморието празничният ден няма да предложи типично късно лятно време. Облачността ще бъде значителна, а на отделни места ще превалява. Сутринта ще духа умерен и временно силен север-северозападен вятър, който следобед ще се ориентира от изток и ще отслабне до умерен.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 19 и 22 градуса. Морската вода остава сравнително топла - между 22 и 23 градуса, а вълнението ще е 2-3 бала.

Студът остава и в сряда

През следващите два дни времето ще остане хладно и с променлива облачност. На отделни места все още са възможни слаби превалявания, но вятърът постепенно ще отслабва.

В сряда сутринта ще бъде доста студено за септември - минималните температури в по-голямата част от България ще паднат между 5 и 10 градуса. По Черноморието ще останат по-високи. Дневните стойности отново ще бъдат между 17 и 22 градуса, а в четвъртък ще се повишат с градус-два.

Уикендът носи обрат

В петък вятърът ще отслабне още и ще се обърне от югоизток. Облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи ще бъде малка.

По-съществената промяна идва през почивните дни. В Западна и Централна България ще преобладава слънчево време, докато над източните райони облаците ще бъдат повече и на отделни места не са изключени слаби валежи. Вятърът ще е слаб, а по Черноморието - до умерен от изток.

Температурите постепенно ще тръгнат нагоре. Затоплянето ще продължи и в началото на следващата седмица, като в понеделник максималните стойности вече ще достигат между 22 и 27 градуса. Така след студения и ветровит 22 септември есента ще отстъпи поне временно и по-топлото време отново ще се върне.