Цветлин Йовчев разкри заплахите пред България

В момента сме в изключително усложнена обстановка. Има няколко аспекта, в които се пораждат сериозни заплахи - и в геополитически, и в технологичен, и в социално-обществен аспект. Предизвикателствата пред службите са в много насоки. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият вицепремиер, бивш министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев.

Към момента ние нямаме никаква защита от хибридно-информационни заплахи, от руската пропаганда, както беше обявено наскоро и в доклада на САЩ. Към момента нямаме структура, която да е натоварена с отговорността за противодействие на хибридни заплахи, заяви топ експертът по национална сигурност.

Ако говорим за информационната част, тя цели създаване на погрешни представи у хората така, че да се повлияе на мисленето им и да се лансират определени тези. В момента сме под доста засилена руска пропаганда – тя е от години, но в последните години се засили много. За това спомагат много социалните мрежи, изкуственият интелект, както и крипторазплащанията, които трудно се контролират, посочи бившият шеф на ДАНС.

Трябва да има трансформация в службите - информационна, технологична и ресурсна, за да може да се отговори на това нещо, подчерта той.

Определено има и риск от саботажи срещу критичната ни инфраструктура и трябва да се предприемат мерки за нейната защита. Що се касае до атаките с дронове, и там имаме сериозно изоставане. Защитата от дронове трябва да се изгради на няколко слоя. Първият е да се изгради защита на критичната инфраструктура и след това да се върви към национално ниво. Необходимо е тези системи да бъдат изградени по съвременен начин – с изкуствен интелект и да са изключително гъвкави. Трябва да може една технология да бъде заменена с друга и да има нови сензори, коментира Цветлин Йовчев.

Един такъв саботаж може да бъде извършен и от наша територия - дронът да бъде сглобен в България и с него да бъде извършена атака, предупреди Йовчев.