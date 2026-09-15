Отиде си легендарен майстор. Пазител на стар занаят

Легендарен майстор и пазител на стар български занаят си отиде от този свят. Изтъкнатият майстор на ковано желязо Нено Дочев е починал броени дни преди да навърши 84 години. Тъжната вест съобщиха от „Дунавска задруга на народните художествени занаяти“, където той остави трайна следа със своя труд, талант и пълна отдаденост на изкуството.

Напредналата възраст и здравословните проблеми не са успели да прекършат съзидателния му дух до последния му ден. Само преди около двадесет дни той за последно е посетил задругата, споделяйки с вълнение планове за бъдещи творчески проекти.

Пред своите колеги майсторът е разказвал за новите поръчки и фенерите, които му предстои да изработи в работилницата си.

„Макар и болен, меракът му за работа не намаляваше, все кроеше планове“, написаха с тъга от задругата в социалните мрежи. Неговите съмишленици допълват, че той ще бъде запомнен от обществеността в Русе като човек, носил пламъка на занаята до самия си край.

