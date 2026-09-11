Легендарен наш боксьор: Депутатска кола ме прати при смъртта

Коко Тайсъна се превърна в истински звяр година и половина след като едва не загуби живота си в катастрофа. Легендарният боксьор бе пометен на пешеходна пътека на кръстовището на Сточна гара в София и претърпя серия от животоспасяващи операция. Днес Константин Семерджиев отново е пълноценен човек и се завърна като треньор по бокс в залата на ЦСКА в столичния квартал "Дружба".

След катастрофата Коко бе загубил около 10 килограма, но вече е натрупал сериозна маса и отново е същият здравеняк. Тайсъна показва нагледно на учениците си ударите, с които нокаутира десетки съперници по време на кариерата си. Семерджиев тренира малки и големи и гарантира, че може да изгради във всеки поне елементарна боксова култура.

"На линия съм вече, добре съм. Във форма съм, завръщам се. Ходя в залата, вече съм ок, всичко ми е наред", сподели Тайсъна пред "България Днес".

В същото време продължава разследването за катастрофата, при която Коко бе пометен. При удара Коко получи множество наранявания, които за една бройка не костваха живота му. Боксьорът бе откаран в ИСУЛ с черепно-мозъчна травма, както и такива на гръдния кош и на таза.

Седмици наред Тайсъна бе в реанимацията в изключително тежко състояние и претърпя няколко операции. "Колата беше депутатска", категоричен е Семерджиев, който продължава със съдебните битки.

"Добре, че колата първо удари друг автомобил, за да омекоти удара, иначе щеше да ме убие на място. Разпознах депутатската кола по светлините. Беше на около 70 метра от мен и аз продължих да си минавам по пешеходната пътека и гледах напред. Тогава за миг ме блъснаха странично и излетях на 10 метра. Всичко се случи пред очите на жена ми, която ме закара до въпросното кръстовище.

Тя изпадна в шок, започна да плаче, а наоколо се събраха хора, които ми оказаха първа помощ. Обадиха се на 112 и линейката ме откара в ИСУЛ. Усещах адска болка и едвам дишах", спомня си боксьорът.