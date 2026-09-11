Този капан с времето може да изненада хиляди

Планинската спасителна служба отправи официално предупреждение към туристите за предстоящо осезаемо застудяване. Спасителите съветват всички, които планират преходи през следващите дни, да следят внимателно метеорологичната прогноза, особено ако маршрутите им преминават през високите части на планините.

Смяната на времето се очаква да настъпи в периода събота срещу неделя.От планинската служба подчертават, че туристите задължително трябва да носят със себе си допълнителни топли дрехи, както и топли напитки.

Опасности при подценяване на условията

От спасителната служба напомнят, че условията в ниските и високите части на планината се различават значително. В момента, в който слънцето се скрие, температурите падат драстично, което създава реален риск от хипотермия и измръзвания.

Експертите предупреждават, че подценяването на метеорологичната обстановка може да доведе до сериозни инциденти. Дори най-тривиалната на пръв поглед спасителна операция може да отнеме часове. Поради тази причина подходящата екипировка е от критично значение за безопасността, защото най-тежка е именно онази екипировка, която липсва в момента, в който потрябва.