Криза в София: 1716 деца може да останат без ясла

78 яслени групи в София са изправени пред риск от затваряне заради критичния недостиг на медицински сестри. Потенциално засегнати са около 1700 деца, които вече са приети в детските заведения.

Столичната община е изпратила поредно писмо до Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването с настояване за решение на проблема.

„Не става дума само за ожулени колене“

Кристина Илиева е медицинска сестра повече от 30 години. По думите ѝ работата в детската ясла далеч надхвърля оказването на първа помощ при инциденти.

„Натовареността е голяма. Това са най-малките деца и трябва ти да ги научиш на навици, да им покажеш първите стъпки. Това са деца, които две години не са се делили от майката. Адаптационният период е различен за всяко дете и докато свикнат, е трудно и за тях, и за нас“, разказва тя.

Въпреки любовта към професията и децата, Илиева признава, че натоварването за медицинските специалисти става все по-голямо.

Сред основните причини са недостигът на кадри, дългите работни часове и ниското възнаграждение.

„Млади хора не идват – предпочитат болниците, защото там заплащането е по-високо“, посочва тя.

Учебната година е под въпрос

Директорът на детското заведение Таня Кечева също предупреждава, че липсата на медицински сестри може да създаде сериозни проблеми при старта на учебната година.

„Твърде вероятно е на 15 септември да можем да приемем всичките си дечица, тъй като нямаме сестри. Има много голяма опасност при спешни ситуации да няма кой да се отзове“, заявява Кечева.

По думите ѝ в детските градини спешните случаи са сравнително редки и при по-леки ситуации останалите служители могат да реагират.

„Едно наранено краче или висока температура – колегите могат да премерят“, обяснява тя.

София иска промяна на правилата

Кметът на София Васил Терзиев съобщи в социалните мрежи, че Столичната община е изпратила писмо до ресорните министерства с настояване за законодателна реформа.

Предложението е за децата между 1 и 3 години да се грижи екип от различни специалисти, които да подпомагат медицинските сестри.

„София е принудена да затвори 78 яслени групи заради критичния недостиг на медицински сестри, но няма да го направи. Столична община поема риска и отговорността да запази групите, за да не остави 1716 вече приети деца без грижа“, посочва Терзиев.

Към момента от Столичната община не предвиждат затваряне на групи.

А за Таня и Кристина остава ангажиментът да продължат да се грижат за децата в детската градина, въпреки сериозния недостиг на медицински кадри.