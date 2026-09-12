Криза в София: 1716 деца може да останат без ясла
Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
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Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
PISA 2025 показва цялостен спад на резултатите в световен мащаб
Резултатите от второто класиране могат да бъдат проверени в електронната система на МОН
Шестте задачи с природни науки отпадат, за да има спокойствие и предвидимост
Как реагират институциите
Това ще позволи на оценителите да се съсредоточат върху проверката на работите
Две специалности са с приоритет
В училищата няма финансов ресурс за реализация на промените
Според ректорите предишният кабинет поставя в неудобно положение ръководствата на ВУЗ-овете
Като най-смислена петокласниците и шестокласниците възприемат дисциплината „Човекът и природата“
В 6 области учебните занятия са частично преустановени
Срокът за приемане на оферти е до 15 октомври
Парламентът отхвърли предложението на БСП в закона да се запише специална разпоредба, че тези служители на института, които искат, могат да останат в...
Със заповед на премиера Бойко Борисов за заместник-министър на образованието и науката е назначен проф. Иван Димов, информираха от пресцентъра на Мини...
Министерство на образованието планира средства за паник бутони и камери в училищата. 1,5 млн. лева ще бъдат отпуснати за гарантиране на сигурността в...
Просветният министър Меглена Кунева забрани на служителите си да участват в изготвянето на новите учебници. Вицепремиерът е издала заповед, с която вс...
Стипендии и намалени такси за приоритетни области като инженерство и педагогика Държавата ще намали местата във ВУЗ за специалности, където има излиш...
Ваня Кастрева, която вчера подаде оставка като зам.-министърът на образованието, заяви в ефира на Нова телевизия, че постъпката и е акт на отговорно о...
Драстичен скок на таксите за студени платено обучение подготвя Министерството на образованието. Повишението им е записано в промените в Закона за висш...
Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 185 180 лв. по бюджетите на МОН и на общини, с които да се осигури изплащането на с...