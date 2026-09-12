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Режат приема в икономика

Режат приема в икономика

Стипендии и намалени такси за приоритетни области като инженерство и педагогика Държавата ще намали местата във ВУЗ за специалности, където има излиш...

24 февруари | 6:40
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