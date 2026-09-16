Световни гиганти позлатиха две наши села. Грандиозни инвестиции

Индустриалната зона Калояново е част от най‑силния индустриален клъстер в България - Тракия икономическа зона, която обединява над 200 компании и е привлякла повече от 3.5 млрд. евро инвестиции в региона на Пловдив. Зоната се разгръща между Калояново, Стряма и Раковски - територия, която през последните години се превърна в магнит за машиностроене, металургия, автомобилни компоненти и логистика.

Златните заводи

В Калояново функционира заводът KITTNER Anlagen und Maschinenbau - германска компания, специализирана в индустриални машини, метални конструкции и оборудване за хранително-вкусовата промишленост. Присъствието на KITTNER е част от по-широката европейска индустриална верига, която се развива около Пловдив.

В непосредствена близост, в Стряма, работи Заводът за бетонови елементи, който обслужва строителството и инфраструктурните проекти в целия регион. Той е ключов поддоставчик за големите предприятия в Раковски и Пловдив.

Зоната е свързана и с големите индустриални платформи в Раковски, където оперират световни корпорации като Liebherr, Mondi, Brunata, William Hughes, BHTC, Schaeffler. Тези компании са част от същия индустриален коридор и работят в синергия с предприятията в Калояново, което създава стабилна мрежа от поддоставчици и логистични партньори.

Новите възможности и разширяването на зоната

Разрастването на Тракия икономическа зона продължава. В момента се строят нови предприятия с инвеститори от Япония, Китай, Германия и България, включително японската компания Tri-Wall България . Това разширяване обхваща и зоната в Калояново, която е част от най-новите индустриални проекти в региона.

Новите инвестиции носят модерни технологии, автоматизация, инженерни позиции и стабилни работни места. Зоната се превръща в място, където малките населени места получават достъп до европейски стандарти на производство и управление.

Развитие на градовете и селата около зоната

Калояново, Раковски и Стряма са сред най-бързо развиващите се населени места в Пловдивска област. Индустриалният коридор променя икономиката им - от земеделски райони те се превръщат в производствени центрове с модерна инфраструктура, нови пътища, логистични бази и растящо население.

Раковски е един от най-ярките примери за индустриален подем - градът е сред водещите по заплати в региона, а присъствието на световни компании го изстрелва сред европейските лидери в машиностроенето и производството на хладилна техника, благодарение на гиганта Liebherr .

Стряма се развива като логистичен хъб, а Калояново - като място, което привлича нови инвеститори и поддържа стабилна индустриална екосистема.

Средната работна заплата в Калояново, Раковски и Стряма

Според последните данни на Института за пазарна икономика, публикувани през 2026 г., средните брутни възнаграждения в региона над 1000 евро. Данните показват, че общините с големи индустриални предприятия са сред най-високоплатените в Пловдивска област.

Тези стойности са значително над средните за страната и показват как индустриалният модел на ТИЗ променя стандарта на живот в малките населени места.

Калояново като част от индустриалния коридор на България

Индустриалната зона Калояново е пример за това как един малък район може да се превърне в ключов елемент от националната икономика. Тя е част от най-успешния индустриален модел в България - Тракия икономическа зона, и продължава да привлича нови инвеститори, да разширява производствените мощности и да създава стабилни работни места.