Световен гигант обяви проекти за милиарди у нас

"Аз и колегите сме в напреднали разговори с Tesla. Имаме постигнати договорки да направим 3 много големи проекта за съхранение в България". Това съобщи пред ФОКУС Делян Добрев. По думите му в последната 1 година България е лидер в света по системи за съхранение.

"Инвестициите в този сектор по мои сметки са над 3 млрд. евро. Това са над 90% инвестиции на български предприемачи и компании.

Стотици български компании са инвестирали в системи за съхранение в последната 1 година и това превърна България в лидер в целия свят. Защо е важно това? Казах близо 3 млрд. евро инвестиция - това са 3% от БВП на България. Само в един сектор, само за една година.

Тези инвестиции са важни, защото те позволяват ние да се превърнем в лидер в енергетиката в цяла Централна и Източна Европа, защото нашите пазари са свързани. За електроенергията няма граници, тя върви свободно между държавите и ако погледнете цените на тока на свободния пазар - те са едни и същи от Гърция до Унгария, включително България.

Електроенергията не признава граници. България се превърна в сърцето на този регион - през деня внасяме електроенергия от съседните държави на близки до нулевите цени, съхраняваме я и вечер я изнасяме чак до Унгария. Всеки ден ние внасяме евтина електроенергия, съхраняваме я и я изнасяме вечер скъпа", коментира той.

"Благодарение на това, цените в целия регион започват малко по малко да намаляват. Това ще се усети най-вече през следващата година", увери той.

Стара Загора, Велико Търново и Твърдица

Добрев посочи, че проектите на Tesla за съхранение в България са в Стара Загора, в Твърдица и във Велико Търново.

"Този във Велико Търново ще е един от най-големите в Европа. Гордеем се с това, че една от най-големите компании в света, с най-добрата технология за съхранение на електроенергия, я убедихме, че си заслужава да направи такава инвестиция в България", подчерта той.

"Системите за съхранение трябва да вървят с ВЕИ. Не може да съхраняваш електроенергия, ако няма кой да я произведе. Надявам се, че правителството ще продължи да подкрепя проектите за развитие на ВЕИ, защото ако през 2010, 2011 и 2012 година те бяха много скъпи и ние всички се опитвахме да ги спрем/ограничим, включително и аз в ролята си на министър тогава, защото бяха много скъпи.

Сега е точно обратното - най-евтината електроенергия е тази от проектите от вятър и слънце. Тоест, за да е евтин токът трябва 2 неща - проекти от вятър и слънце и системи за съхранение", обясни Добрев.

Проектите за системи за съхранение отнемат от 6-12 месеца, за да бъдат изградени, проектите за ВЕИ трябва да бъдат разделени:

"Слънцето се случва в рамките на около 2 години, вятърът отнема 3-4 години развитие на проекта и след това инвестиции, но това е хоризонтът. Една ядрена мощност обикновено отнема минимум 10 години до 15, тя е много по-голяма и накрая излиза много по-скъпо на мегават", уточни той.