Всеки втори работещ е в стрес! Тежък удар за икономиката

Всеки втори работещ в България се намира в напреднал или хроничен стрес, показва проучване на Българската стопанска камара, реализирано в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ.

Анализът обхваща над 700 работещи в 30 предприятия от пет икономически сектора – мениджъри, специалисти, работници и служители. Данните показват и сериозната икономическа цена на проблема – около 400 млн. евро годишно са щетите за българската икономика вследствие на последствията от стреса на работното място, пише БНР.

14% вече са в хроничен стрес

„Констатациите за нивото на стрес са тревожни“, заяви Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите в Българската стопанска камара.

По думите му 46% от изследваните лица са в напреднало или хронично ниво на стрес. Около 14% са в хроничен стрес, а други 32% са в напреднал стадий.

При напредналия стрес се наблюдават нарастващо безпокойство, физическо и психическо изтощение, загуба на енергия и жизнен тонус. Състоянието може да доведе и до нездравословни реакции към стресиращите фактори и до различни заболявания.

При хроничния стрес последствията са още по-сериозни. Организмът губи способността си да се адаптира и възстановява нормално. Появяват се хронична преумора, емоционално изтощение, спад на работоспособността, проблеми с концентрацията и общуването.

В крайния си стадий продължителният стрес може да доведе и до професионално прегаряне – бърнаут, при което човек вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.

Медиците и хората на изкуството са най-натоварени

Най-високи нива на стрес са отчетени сред работещите в здравеопазването и културата.

Според Томчо Томов основният проблем е липсата на устойчиви механизми за управление и превенция на стреса на работното място.

„Работи се на парче, стихийно, спорадично и преди всичко според добрата воля, разбиранията, степента на зрялост на мениджърите в съответното предприятие“, посочва той пред БНР.

По думите му в компаниите липсват устойчиви организационни механизми и инструменти, чрез които стресът да бъде проследяван, оценяван и системно ограничаван.

Стресът удря и здравето

Липсва и трайно установена култура за опазване на психичното здраве на работното място, предупреждава експертът.

По данни, цитирани от Томов, 30% от трудовия травматизъм е свързан със стрес на работното място, а 80% от заболяванията са свързани със стрес.

В същото време 37% от работната сила страда от хронични заболявания, като голяма част от тях са свързани именно със стреса.

„Стресът засяга всички“, подчертава Томов.

Данните показват, че проблемът вече не може да бъде разглеждан само като личен въпрос на служителя. Продължителното напрежение се превръща и в сериозен икономически проблем, който струва на бизнеса и държавата стотици милиони евро годишно.