Безпрецедентен ход в Германия. Спасяват гигантски завод

Volkswagen е измислил начин да спаси два завода от затваряне, съобщава Bild. Единият от тях ще премести производството на модели за Китай в Германия, докато другият ще бъде преустроен за производство на военна техника, включително дронове и тежкотоварни армейски камиони за Бундесвера и съюзниците на Германия.

Хиляди служители на заводите на Volkswagen се страхуват за работните си места, а бъдещето на четири производствени съоръжения остава под въпрос. Сега за първи път се появиха конкретни планове за спасяването на заводите в Емден и Цвикау.

Служителите на Volkswagen остават несигурни за бъдещето си. Във вторник хиляди работници протестираха във Волфсбург срещу програмата за строги икономии на главния изпълнителен директор Оливър Блуме. Междувременно бяха разкрити планове, които биха могли да спасят два от четирите завода, застрашени от затваряне.

Според източници от компанията, Das Bild съобщава, че заводите в Цвикау, Саксония, и Емден, Долна Саксония, все още имат потенциал. Блуме е планирал да посети и двата завода в сряда като част от обиколка на срещи във фабриките.

Планът за спасяване на двете предприятия е следният.

Заводът в Емден може да бъде преустроен за производство на оръжие. Очаква се проектът да произвежда военна техника, включително дронове и тежкотоварни армейски камиони за Бундесвера и съюзниците на Германия. В настоящата среда за сигурност това представлява пазар на стойност милиарди евро!

Предлага се заводът в Цвикау да бъде спасен чрез преместване на производството в Германия. Модели, които Volkswagen досега е произвеждал изключително в Китай за китайския пазар, може в бъдеще да започнат да слизат от поточната линия в Саксония. Това ще гарантира, че заводът ще запази необходимия си капацитет, след като настоящите модели бъдат спрени от производство.

В момента няма подобни конкретни планове за два други завода, които също биха могли да бъдат затворени - заводът на Volkswagen в Хановер и заводът на Audi в Некарзулм. Тяхното положение е усложнено от високите производствени разходи. Компанията по-рано заяви, че не може да гарантира производството на нови модели в тези четири завода след края на производството на настоящите им автомобили.

След седмици на несигурност около програмата за строги икономии на затруднения автомобилен производител, Блум се обърна към служителите на среща на завода във Волфсбург. Речта му обаче предизвика критики.

Председателят на работническия съвет на Volkswagen Group Даниела Кавало заяви във вторник, че „цялата съответна информация“ за последиците от по-нататъшни съкращения на работни места все още липсва.

„По този начин Оливър Блум пропусна шанса си да каже истината“, каза Кавало.

По-рано, след няколко дни на съобщения за възможни съкращения и затваряне на заводи, Блум заяви във вътрешно интервю, публикувано в корпоративната мрежа в средата на юли, че приблизително 50 000 работни места по целия свят може да бъдат съкратени. Тази цифра обаче не е крайната цел на групата.

Сега Блум заяви, че според настоящите оценки „приблизително половината от необходимите кадрови корекции са в Германия, а другата половина - в чуждестранни подразделения, в общо приблизително 170 компании“.

Според него ръководството възнамерява да продължи „да използва доброволни инструменти на политиката за човешки ресурси, когато е възможно“, за да намали броя на персонала без принудителни съкращения.