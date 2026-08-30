Войната за слънчогледа! България с удар в голямата игра

Геополитическото напрежение в Черноморския регион очаквано повлия на цената на слънчогледа, превръщайки го в стратегически ресурс. Войната за златното семе вече започна.

Цените в Черноморския регион се покачват, движени от стегнато предлагане и силно търсене в ЕС. В средата на юни 2026 г. слънчогледовите семена в България и Украйна се търгуват около 600 евро/тон .

Българските ядки и семена поскъпват през май и юни, движени от активен износ и конкуренция между преработвателите. В Украйна цените остават стабилни, но логистичните рискове - от пристанищни забавяния до ограничения в транспорта, поддържат напрежението в региона .

През юли пазарът леко омеква заради увеличените глобални количества от рапица и соя, но слънчогледът остава „исторически скъп“ спрямо предходната година, а физическите цени в Европа се задържат около 0.59–0.61 евро/кг за сурово семе и над 1 евро/кг за ядки

Реколтата: Европа се възстановява, България остава ключов производител

Европейската комисия прогнозира силно възстановяване на реколтата през 2026 г. – над 9.5 млн. тона, което е най-добрият резултат от три години насам. Румъния и България остават водещи производители в ЕС, като страната ни запазва стабилни площи и добиви, близки до петгодишната средна стойност .

Българската реколта за 2026 г. се очертава като „определящ сезон“ – засетите площи са нормални, климатичните условия през пролетта са благоприятни, а първите прогнози показват добиви в рамките на обичайното, при условие че летните горещини не нанесат щети .

Украйна остава световен лидер

В глобален план лидерът е ясен: Украйна. Въпреки войната, страната продължава да бъде най-големият износител на слънчогледово олио в света. През 2026 г. украинската реколта е около 10.5 млн. тона, с около 8% спад спрямо предходната година, но износът на олио остава силен благодарение на мощната преработвателна индустрия и разширяването на нови пазари - 23 нови държави само през първата половина на годината .

Това означава, че Украйна диктува ценовите движения - всяко логистично забавяне, всяка блокада или недостиг на гориво веднага се отразява на световните котировки.

Къде е България?

България е сред най-големите производители в ЕС и ключов участник в Черноморския пазар. Страната ни е не само производител, но и логистичен и преработвателен център, през който преминават значителни количества украински и молдовски слънчоглед и ядки към Средиземноморието и ЕС.

През юни 2026 г. българските цени на слънчогледа се движат около 0.45–0.50 евро/кг на фермерско ниво, като премиите за качествени ядки остават стабилни. България е сред основните доставчици на семе и олио в ЕС през 2025/26 г., а търсенето от европейските преработватели поддържа цените стабилни и конкурентни .

Страната ни е в силна позиция, но и уязвима: всяко сътресение в Украйна или Молдова се отразява директно на нашите цени, логистика и износ.

Пазарите под напрежение

Черноморският регион е най-динамичният маслодайно-зърнен пазар в света.

Тук се срещат три ключови фактора:

ограничени украински количества заради войната;

силно европейско търсене;

конкуренция от други масла (рапично, соево), които ограничават рязкото поскъпване.

Въпреки това слънчогледът остава ресурс с висока стратегическа стойност - цените са стабилни, а пазарът реагира на всяко геополитическо движение.

Война за контрол над Черно море

Слънчогледът поскъпва, защото светът е в ресурсна война. Не търсенето, а логистиката, климатът, войната и регионалните блокажи диктуват цените.

Украйна е световният лидер. Европа се възстановява. България е в центъра - силен производител, стратегически хъб и част от най-напрегнатия маслодайно-зърнен регион на планетата.