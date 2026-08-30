Световен лидер преобрази наш град. Златни заводи

Световен лидер преобрази Каспичан – малкият град между Шумен и Мадара, който дълго време беше периферия, през която влаковете преминават, за да пътуват хората към по-големите центрове. Днес той е различен. Индустриалната зона край Каспичан се превърна в икономически двигател, който променя не само града, но и целия регион. Тук се създава производство за световни пазари, тук работят международни компании, тук се оформя нова индустриална карта на Североизточна България.

Световният лидер, който промени всичко: Roca

Най-яркият символ на тази трансформация е „Рока България“ – част от испанската група Roca, глобален лидер в санитарната индустрия. Заводът в Каспичан е един от най-големите в Европа и работи с мащаб, който рядко се среща в българските региони.

Тук се произвеждат санитарни изделия за целия континент - мивки, тоалетни, структури за вграждане, елементи за баня. Производството е модерно, автоматизирано, с високотехнологични линии и стандарти, които отговарят на най-строгите европейски изисквания.

Присъствието на Roca не е просто фабрика – то е школа. Местните кадри се обучават, развиват се, а Каспичан се превръща в точка от глобалната карта на индустрията за баня. Заводът е и един от най-големите работодатели в региона, с над 180 служители и стабилна производствена база .

Химия, металургия, индустриални покрития

Индустриалната зона не е еднополюсна. До Roca работят предприятия, които допълват индустриалния профил на региона.

ЗГП България АД е сред тях - завод за галванични покрития и химическа обработка на метални детайли. Тук се извършват процеси, които са ключови за машиностроенето, строителството и автомобилната индустрия.

В зоната функционира и завод за горещо поцинковане, който обслужва производители на метални конструкции, профили и елементи за инфраструктура. Това е типичният „скрит“ индустриален гръбнак – предприятия, които не са видими за широката публика, но са жизненоважни за регионалната икономика.

Индустрията вдига стандарта. Новите заплати

Каспичан и Шуменско традиционно са региони със средни доходи, но индустриалната зона променя тази картина.

Средната заплата в Каспичан и близките населени места се движи около 900–1000 евро, а в индустриалните предприятия възнагражденията са значително по-високи. В Roca и в заводите за метални покрития заплатите достигат 1150–1350 евро, а в техническите и инженерните звена надхвърлят 1550 евро.

Това е реална промяна: индустрията създава нов стандарт на живот, задържа млади хора, привлича специалисти от Шумен, Нови пазар и дори Варна, и превръща Каспичан в място, където доходите растат заедно с производството.

Нови инвестиции - зоната се разширява

Каспичан е в очакване на нови проекти. Индустриалната зона е включена в регионалните планове за развитие на Североизточна България, а близостта до автомагистрала „Хемус“ и жп възела я прави привлекателна за инвеститори.

Очакват се разширения в сектора на металните конструкции, нови мощности за индустриални покрития и интерес от компании, свързани с строителството и логистиката. Присъствието на Roca е магнит - големите компании предпочитат да се позиционират там, където вече има международен производствен стандарт.

Предимствата: логистика, кадри, инфраструктура

Каспичан има три ключови предимства.

Първо – логистиката. Градът е на един от най-важните железопътни възли в България, а близостта до „Хемус“ осигурява бърз достъп до Варна, Шумен и София.

Второ – кадрите. Шуменско е регион с традиции в машиностроенето и индустрията, а професионалните гимназии подготвят кадри, които лесно се интегрират в производството.

Трето – инфраструктурата. Индустриалната зона е компактна, добре организирана и с възможност за разширяване.

Въздействието върху региона: нова икономическа карта

Индустриалната зона в Каспичан променя не само града, но и целия регион.

Шумен получава силен индустриален партньор, Нови пазар – нови работни места, а малките населени места – стабилна икономическа перспектива.

Каспичан вече не е просто точка на картата. Той е индустриален център, който работи за Европа, произвежда за света и показва как един малък град може да бъде преобразен от присъствието на световен лидер.