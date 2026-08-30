Ето я най-продаваната кола в света, изпревари бестселъра на Тойота

Tesla Model Y оглави световната класация за продажби на автомобили за периода януари-юли 2026 г. Електрическият кросоувър изпревари Toyota Corolla, която дълго време беше световен бестселър.

Според данните на Focus2Move, глобалните продажби на Tesla Model Y през първите седем месеца на 2026 г. са се увеличили с 19,6% в сравнение със същия период на миналата година, пише "Блиц". Това е достатъчно, за да изведе модела начело в световната класация.

Toyota Corolla, от друга страна, отбелязва спад в продажбите с 6%. Въпреки това, японският производител остава един от най-силните играчи на световния автомобилен пазар благодарение на широката си гама от популярни модели.

Десетте най-продавани автомобили в света за януари-юли 2026 г. включват:

2. Toyota Corolla –6,0%;

3. Ford F-Series –9,5%;

4. Toyota RAV4 –25,6%;

5. Honda CR-V –2,4%;

6. Toyota Camry - +4,4%;

7. Chevrolet Silverado –5,2%;

8. Hyundai Tucson - +1,3%;

9. Kia Sportage - +2,4%;

10. Volkswagen Tiguan - +6,8%.

Интересното е, че Tesla Model Y е единственият модел в челната четворка, който показва значителен ръст на продажбите. Междувременно Volkswagen Tiguan се представи сред най-добрите в класацията, като глобалните продажби се увеличиха с 6,8%.

Резултатите показват и колко значително се е променил световният автомобилен пазар: електрическият кросоувър на Tesla успя да изпревари традиционните лидери с дълга история на продажбите.