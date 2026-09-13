Ето я най-продаваната кола в света, изпревари бестселъра на Тойота
Въпреки това, японският производител остава един от най-силните играчи на пазара
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Въпреки това, японският производител остава един от най-силните играчи на пазара
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