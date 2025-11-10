Изненада! Автомобилен гигант ще плаща на клиентите си за...

Японският производител Toyota разработи система, която ще позволи на собствениците на превозни средства от марката да получават заплащане за данните, събрани от колата им.

Според подадения от компанията патент автомобилът ще предава информацията на сървъра на производителя, където тя ще се проверява. Ако данните помогнат за подобряване на технологиите за безопасност или системите за автономно шофиране, собственикът получава награда, пипе "Аутомедия".

Системата оценява стойността на данните въз основа на редица критерии - от редки пътни ситуации до поведението на автомобила в трудни условия. Например, запис на диво животно на пътя може да бъде оценен по-високо от данните за дупки.

От Toyota подчертават, че прехвърлянето на информация е възможно само с разрешение на собственика и може да бъде оттеглено по всяко време. Получените данни ще бъдат използвани за обучение на изкуствен интелект и подобряване на ефективността на системите за сигурност.

Експертите смятат, че този подход може да промени новия автомобилен пазар през 2026, където данните за водачите ще се превърнат не само в инструмент за развитие на технологиите, но и в източник на доходи.

