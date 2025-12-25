България протегна ръка, Скопие я отхвърли

Правителството на Северна Македония е отказало предложените от България спешни доставки на мазут, въпреки обявеното извънредно положение в страната заради проблеми с енергийните доставки, съобщи БГНЕС. Помощта е била предложена от София като жест на добросъседство и солидарност в момент на затруднена енергийна ситуация.

В телефонен разговор между българския външен министър Георг Георгиев и северномакедонския му колега Тимчо Муцунски (на снимката горе) е било направено предложение за спешни доставки на мазут с цел гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона. От българска страна е било подчертано, че помощта е изцяло мотивирана от стремеж към подкрепа в кризисна ситуация.

Скопие обаче е отхвърлило предложението, като от правителството на Северна Македония са заявили, че страната не очаква помощ отвън и разчита на всички налични вътрешни ресурси за овладяване на ситуацията в енергетиката. В същото време министър Муцунски е заявил, че ако България има нужда от подобна помощ, Северна Македония е готова да окаже съдействие, цитиран от ТВ24.

Извънредното положение в страната беше обявено след сериозни затруднения в доставките на енергоносители, причинени от блокадата на граничните пунктове с Гърция. Протестите на гръцките фермери възпрепятстват вноса на горива и суровини, което доведе до напрежение в енергийната система на Северна Македония.

