Македонски българи зоват за европейски удар по Скопие

Антибългарската идеология в Северна Македония е възприета до такава степен, че инструментариумът на антибългаризма е превърнат в официална държавна политика, заяви журналистът Петър Колев в ефира на бТВ по повод вандалската проява срещу българското посолство в Скопие. По думите му атмосферата към българската общност в страната и до днес не се е променила, а нападението срещу официално дипломатическо представителство показва докъде е стигнала безнаказаността.

„Ако някой си позволява да вандалства срещу вратата на посолство, представете си каква е съдбата на обикновените хора, които се определят като българи, и какво е отношението към тях“, подчерта Колев.

Той бе категоричен, че „правителството в Скопие подстрекава агресивно поведение към всичко българско“ и изрази съмнение около версията за извършителя на нападението, като отбеляза, че задържаното лице не е от македонската етническа общност. Според него това поражда сериозни въпроси и е част от по-дълбок проблем.

„Това, което ни се случва с Македония, е пример как едно държавно управление повече от 100 години целенасочено и умишлено с политиката си продължава да дестабилизира Балканите“, заяви Колев, който определи премиера Християн Мицкоски като „малкия Александър Вучич“.

Петър Колев настоя, че досегашният подход на търпение и диалог от 1991 г. насам не е дал резултат и трябва да бъде изоставен. „Това лечение трябва да бъде сменено с ясна, категорична и твърда позиция. Трябва да се намерят лостове за въздействие върху поведението на Скопие, включително по линия на европейските фондове и подкрепата от ЕС“, подчерта той и допълни, че българските власти трябва ясно да осъзнаят, че „няма да стане с добро“.

Журналистът Нина Спасова също заяви, че няма никакви признаци за затопляне на отношенията между София и Скопие. По думите ѝ случилото се има всички белези на провокация, а реакцията на властите в Северна Македония остава неясна. Тя припомни и палежа на българския културен център в Битоля отпреди години, при който, въпреки че извършителят е бил ясен, той е получил условна присъда.

Според Спасова именно антибългарската държавна политика в Северна Македония формира враждебното отношение в обществото и прави подобни атаки възможни, което налага вече не само двустранна, а категорична европейска реакция.

