Слави Трифонов изригна срещу Скопие: Ще гледате ЕС през крив макарон!

Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов излезе с остро и провокативно изявление след вандалската атака срещу българското посолство в столицата на Република Северна Македония. В публикация в социалната мрежа Фейсбук той коментира, че омразата към България в съседната държава не е от вчера и че лично се е сблъсквал с нея още преди години. „Насила хубост не става. Ще гледате Европейския съюз през крив макарон“, написа Трифонов в заключение.

„Не знам дали знаете, но някакъв човек в Северна Македония се е приближил до входната стъклена врата на българската дипломатическа мисия в Скопие, счупил стъклото и си тръгнал. Има го заснет на охранителните камери. Може би ще си кажете: какво пък толкоз – едно стъкло. Е, да де, ама въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението“, написа лидерът на ИТН. По думите му „обикновено искаш да счупиш стъклото на този, дето не го харесваш, или пък направо си го мразиш“.

Трифонов разказва, че никога няма да забрави свое посещение в Скопие отпреди години, когато срещу българското посолство е видял огромен надпис с черни букви „БУГАРИ МРЕТЕ“. „Оттогава досега нищо не се е променило. Много приказки са изприказвани, много опити са направени, и то основно от България, но подобряване на отношението на македонците към нас няма – и това е. „БУГАРИ МРЕТЕ“ си стои и македонците не щат да го изтрият“, заявява той.

В типичния си саркастичен и краен стил Слави Трифонов обобщава позицията си с категорично послание към Скопие. „Ами добре. Като не искате – добре. Мъдрият български народ има подходяща поговорка: „На сила хубост не става“. Тогава, щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония, ще гледате глупавите, гнусни черни надписи, ще чупите от време на време по някое стъкло, ще мечтаете скришом да имате български паспорти, ще идвате по възможност на море в Слънчев бряг, ще пращате децата си да учат в България и ще гледате Европейския съюз през крив макарон“, написа Трифонов.

В края на изявлението си той добавя, че през това време ще продължи „с огромен кеф“ да пее български народни песни от Пиринския край, превръщайки посланието си не само в политическа позиция, но и в символичен отговор на дългогодишното напрежение между София и Скопие.

