Проф. Рачев пуска пролетта по график. Зелката влиза в действие

Поне седмица хубаво време ни очаква в началото на март, обяви в сутрешния блок на бТВ проф. Георги Рачев. Причината е мощен антициклон, който ще обхване голяма част от Европа и ще поддържа сравнително сухо, хладно сутрин и по-топло на обед време. Температурите ще тръгнат нагоре, а на Националния празник 3 март се очакват около 10 градуса. Пролетта вече се задава, увери климатологът.

Антициклонът поема управлението

Голям антициклон ще оказва влияние над цяла Европа и ще гарантира сравнително сухо, леко хладничко и свежо време в сутрешните часове. По обед температурите ще се повишават, а слънцето ще доминира поне седмица напред.

„Идва пролетта. Очаква ни седмица със слънце и по-високи температури. Март започва с хубаво и топло време“, обобщи проф. Рачев. По думите му такава тенденция ще се запази до 8 март - деня на гузната съвест, както той с усмивка го нарече.

3 март - 10 градуса на Шипка

На Националния празник времето ще бъде благоприятно за чествания. „На паметника Шипка ще е 10 градуса - топло, хубаво време. Минималната ще е около 1 градус“, посочи синоптикът. В планините се очаква лека мъгла, най-вече в района на Шипка, затова препоръката е хората да бъдат добре облечени.

В София периодът от 28 февруари до около 5-6 март ще бъде много топъл за сезона. Температурите ще бъдат двуцифрени, като в столицата се очакват около 13 градуса. На 8 март е възможно слабо захлаждане, но все още няма категорична яснота дали ще се случи.

Чист въздух и пълни язовири

Проф. Рачев отбеляза, че тази зима въздухът е изключително чист. „От 40 години не сме дишали толкова чист въздух, колкото тази зима“, каза той, като подчерта, че въпреки това усилията за по-чиста среда трябва да продължат.

В момента язовирите в страната са пълни на около 85 процента, което означава, че би трябвало да има вода за цялата година.

Ски без вятър, но внимание за лавини

В зимните курорти условията за ски ще бъдат много добри, без вятър. Заради навалелия сняг обаче остава опасността от лавини. Проф. Рачев напомни, че при излизане в планината телефонът винаги трябва да бъде със заредена батерия.

Времето на зелката

„Идва времето на зелката - сутрин ще сме с повече дрешки, после ще махаме една по една. Привечер ще правим обратното“, обясни с характерния си стил климатологът.

На фона на топлата седмица в Европа той коментира и притесненията за газохранилищата. Според него, въпреки информациите за спад от 25-28 процента, „няма да умре Европа“, като изрази увереност, че Старият континент ще запази своето място.

