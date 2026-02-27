Тирове блокират изхода към Турция още призори

Интензивно е движението за товарни автомобили при изхода на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция - Капитан Андреево и Лесово. Това съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“. Данните са към 06:00 часа тази сутрин и показват засилен трафик в ранните часове на деня.

Натоварването се дължи основно на тежкотоварния поток, който традиционно се засилва в края и началото на седмицата. Капитан Андреево остава един от най-натоварените сухопътни гранични пунктове в страната, като интензивният трафик често води до образуване на колони от камиони в района.

Интензивно е движението за товарни автомобили и на изход към Сърбия през ГКПП Калотина. Там също се отчита засилен поток от тежкотоварни превозни средства, насочени към Западна Европа.

По границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Без затруднения преминават и превозните средства на границата с Румъния и Гърция.

През граничните преходи Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград с Гърция се допуска преминаване на леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През пунктовете Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Властите препоръчват на водачите да следят актуалната информация за трафика преди пътуване и да планират маршрута си според натоварването на пунктовете.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com