Какво е правел този мъж в "Петрохан"

Кадър с мистериозен мъж циркулира из пространството и се твърди, че е забелязан на хижата на 1 февруари. Дали това е така, не е ясно, но дава повод за раздумка в социалните мрежи. Според някои е фалшива снимка, според други мъжете категорично са убити. Човекът, публикувал тази снимка има само двама приятели, един от които бащата на загиналото момче, Макулев.

А журналистите от Bird.bg публикуваха карта с местата и притежанията на Калушев. От 2006 до 2026 след като се връща от Непал, той пребивава в селата Долна Драгойча, в Краево, отива в Мексико и след като се завръщ,а се върти в хижа "Петрохан" и с.Българи. Първата база в Драйгоча е семеен имот, където той цапочва да развива комуната си.

До 2012 е в Краево, където купува къща за над 3 млн лева, подпомогнат от майката на едно от момчетата, София Андреева. Според мъжа й е платила за имота 260 000 евро.

Калушем, Деян Илиева, Валери Андреев и Невена Стоева поемат към Мексико с яхта през Франция, която купуват. Там живеят в ранчо Санта Терасита. През 2016 групата се сдобива с втори имот, с ецзеро и подводни пещери. Връщат се и живеят известно време край Бистрица. През 2022 Клаушев придобива хижата "Петрохан" от бащата на Искра Фидосова. Плаща 96 000 лева. Две години по-късно купува къщата в Българи за 60 000 евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com