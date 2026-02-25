Пълен обрат! Снежна буря удря страната до часове

Днес следобед Източна България ще попадне под влиянието на конвективни валежи, които обаче няма да бъдат от дъжд, а от сняг, предупреждават от "Метео Балканс". Очакват се краткотрайни, но на места интензивни снеговалежи, а в отделни райони не е изключено дори да се чуят гръмотевици – явление, известно като „снежна гръмотевична буря“.

Как се образува снежна гръмотевична буря?

Снежната гръмотевична буря (наричана още thundersnow или гръмотевичен сняг) е рядко и впечатляващо явление — гръмотевична буря, при която вместо дъжд вали сняг, а понякога и много интензивно.

Образува се по почти същия начин като обикновената лятна гръмотевична буря, но при много по-студени условия. Ето основните стъпки и условия:

Необходими съставки (рецептата за thundersnow)

Влага (достатъчно водна пара) — обикновено от топъл, влажен въздух близо до повърхността или от преминаване на студен въздух над по-топла водна повърхност (море, езеро). В този случай над сушата.

Силно издигане (lift / конвекция) — въздухът трябва да се издига бързо и високо нагоре.

Нестабилност (атмосферна нестабилност) — топъл въздух отдолу + много студен въздух отгоре → голяма температурна разлика по вертикала.

Температура близо до земята под 0 °C — за да пада валежът като сняг, а не като дъжд.

Днес в Източна България се очаква да премине студен атмосферен фронт. Бързото нахлуване на много студен въздух отгоре, ще доведе до образуването на изолирани снежни гръмотевични бури.

