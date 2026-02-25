Обявиха бедствено положение: Голяма опасност в наш град

Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение в района на улица „Дунав“ в града.

Това каза заместник-кметът Мариана Цекова. Причината е свлачищни процеси, които застрашават както самата улица, така и сградите, които се намират в района.

„Целият скат е изнесен от дъждовете към реката. Пътят също е компрометиран. Застрашени са цеховете, които се намират там“, посочи Цекова, цитиран от БТА.

Засегнатите имоти са общински, а един от тях е частен. Именно собственикът на тоз имот е подал сигнал за образувалите се свлачища по ската.

На улица „Дунав“ няма жилищни сгради. Въведено е ограничение за еднолични търговци, физически и юридически лица, собственици и ползватели на обекти и моторни превозни средства в зоната на бедствието.

Заповедта за бедственото положение е валидна до пълното овладяване на ситуацията или до издаване на заповед за нейната отмяна.

