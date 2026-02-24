Гореща прогноза за депутатите на Радев. Кутев открехна вратата

Румен Радев може да има и 120 депутати. Прогнозата направи в ефира на БНР Антон Кутев, бивш говорител на служебните кабинети, назначавани от президента Радев.

Според Кутев възможните партньорства ще зависят изцяло от изборните резултати. Той не изключи вариант Радев да разполага със 120 депутати, но подчерта, че дори тогава ще са нужни съюзи по конкретни приоритети – като реформата във ВСС и смяната на главния прокурор.

„Всичко зависи от резултатите – дали ще има самостоятелно правителство или коалиция.

"Защо Румен Радев все още не е представил програмата си? Като най-нов политически проект е логично тя да бъде обявена в последния момент, тъй като изработването ѝ изисква време. Още преди два месеца стоеше въпросът дали изобщо е възможно да има готов проект, преди да е изградена структурата му", коментира още Антон Кутев .

„Радев изпълни отговорностите си като държавен глава. Убеден съм, че в щаба му се работи активно, но не може да очакваме той да направи всичко първи. Ясно е, че общественият интерес към него е изключително висок", заяви Кутев.

В предаването „Нещо повече" той коментира и данните от социологическите проучвания. По думите му Радев ясно е заявил позицията си срещу „завладяната държава" и е изразил желание за промяна на лошите управленски практики. Кутев очаква, че кандидатските листи ще отразят вече заявените от него принципи.

„Хората в България знаят какво иска Радев – няма нищо неясно или изненадващо. Надявам се той да успее да мобилизира дори над 40 процента подкрепа. Много ще зависи от начина, по който ще протече кампанията и от поведението на останалите политически сили", допълни той.

Кутев призна, че симпатизира на новия лидер на БСП и смята, че той може да осъществи необходимата промяна в партията. В същото време изрази съмнение дали БСП ще успее да влезе в следващото Народно събрание, но им пожела да бъдат сред парламентарно представените сили.

