Зарков категоричен за Изборния кодекс

Председателят на БСП Крум Зарков заяви, че социалистите няма да осигурят липсващите гласове за преодоляване на ветото върху промените в Изборния кодекс.

По повод връщането на текстовете, които ограничават секциите в страни извън ЕС, Зарков посочи, че формациите, подкрепящи рестрикциите – ГЕРБ, ИТН и „Възраждане“, разполагат със 115 депутати и търсят още шестима. „Ще направя всичко по силите си тези 6 да не ги намерят в редиците на БСП“, категоричен бе лидерът на социалистите по време на пресконференция.

Относно вътрешнопартийните процеси, Зарков подчерта, че изборът му за председател е преминал без подкрепата на лобита или намесата на „големите фигури“ от последните години. По думите му номинацията е дошла от структурите, без използване на „организационно усилие“ – евфемизъм за задкулисни договорки. Той определи коалицията „БСП – Обединена левица“ като добра основа и отхвърли социологическите прогнози, че партията няма да влезе в следващия парламент.

Зарков коментира и отношенията си с Румен Радев, като отбеляза общата им работа в сферата на върховенството на закона, но и наличието на идеологически различия.

Социалистът бе категоричен, че левицата може да си партнира с различни субекти, но „никога повече няма да бъде присъдружна и подчинена“. Според него целта е връщането на понятието „социалистическо“ като контрапункт на пазарния фундаментализъм.

По повод четвъртата годишнина от войната в Украйна, Зарков нарече конфликта „хекатомба, която трябва да приключи“. Според него европейският консенсус за въоръжаване е фалшив, а историята показва, че натрупването на оръжия води единствено до военни действия.

На пресконференция в централата на социалистите той изтъкна, че по силата на Конституцията служебният кабинет би трябвало да бъде безпристрастен арбитър и да организира честни избори.

Заради промените в основния закон това е трудно да се случи, смята Зарков.

Лидерът на социалистите призова правителството на премиера Андрей Гюров да направи всичко по силите си, за да не опорочи честността на изборите на 19 април.

Зарков посочи фалстарта с вицепремиера Стоил Цицелков, чиято оставка бе приета миналата седмица.

