Борислав Цеков с остър коментар за кабинета "Гюров"

Още в началото обосновах, че от конституционно гледище правителството "Гюров" не отговаря на конституционния статус на служебно правителство, защото е „служебно“ само по форма, но е радикално партийно по съдържание.

Това заяви в свой пост във фейсбук топ конституционалистът доц. Борислав Цеков, съсобственик на "Галъп".

Спэред него това е правителство, формирано под задкулисната диктовка на ПП–ДБ и Румен Радев, доминирано от ярки партийни фигури, ангажирани с партии, които участват в изборите.

По назначенията ще ги познаете, каза за пореден път Цеков, катож припомни, че вече се осъществяват масови партийни чистки в администрацията и се устройват кадри с ясна партийно-политическа биография, коментира експертът.

Според него съпричастността на Радев към всичките тези процеси ще бъде назначаването на новия главен секретар на МВР.

Въобще, това партийно правителство само по себе си вече хвърля сянка на съмнение и опорочава предстоящия вот, категоричен бе Цеков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com