ДПС-Ново начало вдига драстично наказанията за педофили

Голяма промяна в Наказателния кодекс, свързана със защитата на децата на България от педофили и всякакви насилници, прави ПГ на ДПс-Ново начало. Групата внесе два законопроекта за промяна на НК€

Изключително важно заседание на правна комисия, имаме две точки със законопроекти, внесени от ПГ на ДПС-Ново начало. Това за два проекта – единият на първо четене, другият на второ за изменение на Наказателния кодекс, обясни народният представител Хамид Хамид пред журналисти в НС.

Тези предложения касаят голямата болка на обществото в момента. Това е ескалацията на деянията и престъпленията срещу малолетни и непълнолетни. Българското общество е разтревожено от това, че тези престъпления ескалират, стават многобройни и апелът на хората е Народното събрание да направи всичко възможно да защити традиционното българско семейство и децата на България и да ги спаси от ръцете на педофили и други гнусни престъпници, категоричен бе Хамид.

Затова ние сме удовлетворени, че на първо чете нашият законопроект намери много широка подкрепа. И ние благодарихме на всички парламентарни групи, които подкрепиха този законопроект. Надявам се днес да бъде подкрепен и другият ни законопроект, който рязко увеличава наказанията за извършени престъпления по глава „Разврат“ от НК – престъпленията блудство, сношения с лица от същия пол и т.н., заяви депутатът от ПГ на ДПС-Ново начало.

Предлагаме въвеждането на минимални наказания, сега НК не предвижда в редица текстове минимални наказания. От друга страна увеличаваме рязко горната граница, за да не може престъпници, които издевателстват над децата на България да се измъкват с ниски присъди, съобщи Хамид Хамид.

Той коментира и ветото на президента Йотова върху промените в Избирателния кодекс. Всеки български гражданин има право да гласува, независимо къде се намира. Конституцията не предвижда ограничение с две изключения – поставяне под запрещение и влизане на присъда в сила. Оттам нататък не може да има никакво ограничение, никаква дискриминация спрямо избирателите по етнос и местоположение. Ние сме против това разделение на българските граждани в коя държава се намират. Независимо къде се намират това са български граждани, които имат същите равни права като нас. Категорично против сме подмятанията: дайте да увеличим секциите във Великобритания, и да намалим тези в Турция, обяви Хамид Хамид.

