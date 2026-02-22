Андреа прикова погледите! Съска срещу Кубрат

Фолкзвездата Андреа отново прикова погледите на всички към себе си. Оказа се, че тя тренира в залата на бившия си мъж – боксьора Кубрат Пулев.

Самата тя пусна в социалните мрежи ефектен видеоклип от спортния център. В него тя се показва като истинска боксьорка, която стои в един от ъглите на ринга, облечена в бял спортен панталон и сиво горнище.

Косата ѝ обаче не е прибрана като за мач, а е с направена прическа като за видеоклип. Акценти са бинтоването на ръцете, преди да сложи ръкавиците, а след това започва да показва и уменията си пред камерата.

Андреа сменя тоалета за черно-белите кадри и позира предизвикателно между боксовите круши. Повечето от почитателите ѝ изпратиха сърца под клипа, а Мила Роберт написа: Iconic.

За малко да си помислим, че това видео идва, за да обяви, че е затоплила отношенията с бившия си, когато певицата разкри истинската причина в поредица от сторита, пише Телеграф.

„Това, че вдигаш телефона като секретарката, не значи, че на боксовите мачове не седиш на най-задния ред“, заяви загадъчно тя. „Това лого, което го слагаш на тортите на децата си за рождените дни, АЗ съм го създала, миличка“, продължава звездата.

Ако тези думи са адресирани към настоящата жена на Кубрат Пулев, то последният ѝ пост си е точно за него, макар да не е назован: „Не заплашвай със смърт хората, които са ни били 15 г. общи приятели, както и общите ни шофьори, както пиарите ми, защото да не започнеш да ми заекваш като миналия път, когато ти давах валерианчета“.

