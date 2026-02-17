GenZ не са доволни. Има по-щастливо поколение

Поколението на милениалите отчита най-високо ниво на удовлетвореност от личния си живот сред всички възрастови групи, показва международно изследване на Ipsos, проведено в края на 2025 г. Данните поставят под съмнение широко разпространеното схващане, че най-младите поколения са най-доволни от живота си, и очертават по-нюансирана картина на междупоколенческите различия.

Проучването обхваща близо 24 000 респонденти от 29 държави и е реализирано онлайн в периода 24 декември 2025 г. – 6 януари 2026 г. Максималната статистическа грешка е до 3,5 процентни пункта. Участниците са разделени по поколения – бейби бумъри (родени приблизително между 1946–1964 г.), поколение X (1965–1980 г.), милениали или поколение Y (1981–1996 г.) и поколение Z (след 1997 г.).

Според резултатите 65% от представителите на поколение Y заявяват, че са удовлетворени от личните си взаимоотношения и личния си живот, което ги поставя на първо място сред всички възрастови групи. Поколение X отчита нива от около 59–60%, докато при поколение Z положителните оценки са 57%. Най-нисък дял на удовлетвореност регистрират бейби бумърите – 55%.

Анализаторите на Ipsos отбелязват, че милениалите в момента се намират в жизнен етап, в който често съчетават стабилна професионална реализация с изградени партньорски и семейни отношения. Това може да обясни по-високото им общо удовлетворение в сравнение както с по-младите, които тепърва навлизат в зряла възраст, така и с по-възрастните поколения, изправени пред здравословни и социални предизвикателства.

По-различна картина се наблюдава при показателя за усещане за обич и емоционална подкрепа. Тук разликите между поколенията са значително по-малки. 79% от бейби бумърите заявяват, че се чувстват обичани, следвани от милениалите със 77%, поколение Z със 76% и поколение X със 75%. Данните подсказват, че макар общата удовлетвореност от личния живот да варира, базовото усещане за емоционална свързаност остава относително стабилно между възрастовите групи.

Резултатите кореспондират с тенденции, отчетени и в други международни изследвания. Докладът „World Happiness Report“ през последните години отбелязва спад в субективното благополучие сред младите хора в редица развити икономики, особено след пандемията от COVID-19. Паралелно с това изследвания на Pew Research Center показват, че поколение Z по-често съобщава за тревожност и социална несигурност, което може да влияе върху оценката за личното им благополучие.

Социолозите отбелязват, че поколенческите различия в удовлетвореността не са само въпрос на възраст, а и на социално-икономически контекст. Милениалите, макар и често определяни като „поколението на кризите“ заради преживените икономически сътресения и пандемията, в момента заемат активна позиция на пазара на труда и в семейния живот, което може да допринася за по-високата им оценка за личното благополучие.

Данните от изследването на Ipsos очертават тенденция, според която усещането за щастие и удовлетворение не следва проста възрастова логика. Вместо това то се формира от комбинация от житейски етап, социална среда и очаквания към личния и професионалния живот.

