ДПС си изпълни обещанието! Кметът на Сърница с добра новина

ДПС Ново начало изпълни обещанието си - погрижи се за хората в Сърница, които бяха откъснати от света заради наводнения път и огромните свлачища, които и застрашаваха живота им.

Започна разчистването на републиканския път между Сърница и Велинград. Вече са извозени над 200 куб. м скална маса, въпреки неблагоприятните метеорологични условия, съобщи кметът на най-младата община Неби Бозов.

Той добави, че аварийни екипи работят през целия ден, като е осигурен временен маршрут за преминаване на линейки, пожарни и други специализирани автомобили.

С помощта на полицията е въведен пропускателен режим за спешни случаи.

Водите на река Чепинска са върнати в нормалното корито и към момента няма риск от усложнения, успокои гражданите Бозов.

Кметът очаква проблемът с наводнения път да бъде окончателно решен в рамките на няколко дни.

Той припомни, че ключова роля за нормализиране на ситуацията има председателят на ДПС – Ново начало Делян Пеевски, който още в петък се ангажира с решаването на проблема.

Вчера в Сърница пристигнаха заместник-председателят на ДПС и парламентарната група на ДПС- Ново начало Искра Михайлова, заедно с депутатите Хамид Хамид и Фатима Ялдъз.

Те направиха срещи с представителите на АПИ, с областната управа, а след това увериха жителите на Сърница, че се предприемат всички необходими мерки за пълното възстановяване на пътната връзка.

Призовавам ви към засилен граждански контрол, каза на протестиращите Михайлова вчера, а днес активните действия на институциите и гражданската реакция създават условия проблемът да бъде окончателно решен в най-кратки кратки срокове.

