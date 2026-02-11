Елван Гюркаш: Ефективни проверки срещу спекула с цените

ДПС-Ново начало строго наблюдава контрола, който се осъществява от Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите, за да няма спекула с цените на храните. Това заяви народният представител от ДПС-Ново начало Елван Гюркаш по време на изслушването на КЗК, КЗП и НСИ в парламента. Партията на Делян Пеевски предизвика изслушване на ръководствата на трите институции за мерките срещу поскъпването на храни, стоки и услуги.

Поискахме ежеседмични справки от КЗП относно контролната дейност по прилагането на Закона за въвеждане на еврото и изключително сме благодарни ва г-н Александър Колячев, че стриктно ни изпращате данни, както за проверките, които КЗП прави заедно с НАП, така и за издадените наказателни постановления, заяви Гюркаш. Тя съобщи, че за последния отчетен период са направени 314 проверки, като са открити 12 нарушения. Съставени са 23 акта.

По ваши данни отчитате ръст на получените сигнали и жалби. Те са 1835, продължи Елван Гюркаш.

Оказва се, че порталът „Колко струва?“ остава основен инструмент за ценовия мониторинг, посочи народният представител от ДПС-Ново начало.

Елван Гюркаш поиска председателят на КЗП Александър Колячев да каже ефективността на извършените проверки и гарантират ли те пазарната стабилност.

В началото на годината имахме изключителен ръст на жалбите и сигналите, имахме и изключителен ръст на телефонните консултации, които се предоставят от нас на потребители. В последните 2 седмици на януари този ръст рязко спадна, каза Колячев.

Към момента отново наблюдаваме много силно нарастване на тези жалби и правим всичко възможно да отговорим на всеки сигнал. Групираме жалбите по сектори, разпределяме проверките заедно с НАП и други компетентни институции. Стараем се във всеки един от секторите да влезем и да проверим какво се случва, увери председателят на КЗП.

По отношение на ефекта, смятаме че бизнесът се дисциплинира, едва след като има офанзива от контролните органи, посочи Колячев и съобщи, че първоначално компаниите не давали данни за сайта „Колко струва?“. Но когато заваляли актовете от страна на КЗП, започнали да изпълняват задълженията си.

Бизнесът реагира адекватно. Това си личи по статистиката. Ние продължаваме да работим със същия ентусиазъм. До 8 август проверките ще са със същия интензитет, ще си свършим работата докрай, увери Александър Колячев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com