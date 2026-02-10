Важна новина за пенсиите! Министерство с призив

Възрастните хора, които получават пенсиите си в пощите, да спазват предварително обявените графици, призова зам.-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков.

Той увери, че процесът по преминаване от лев към евро върви нормално и пенсионерите се справят с единната европейска валута:

"Това е единственото нещо, за което моля, и действително ще съм много благодарен ако се случи, защото по този начин олекотяваме цялата верига на логистиката за доставянето на еврото, за разплащането на пенсиите.

Няма обърквания. Всички хора ще получат навреме парите си. Просто нека да спазват графиците. Това ми е молбата".

