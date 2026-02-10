Общество

Важна новина за пенсиите! Министерство с призив

Всички хора ще получат навреме парите си, каза зам.-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков

Важна новина за пенсиите! Министерство с призив
10 фев 26 | 16:26
2846
Мира Иванова

Възрастните хора, които получават пенсиите си в пощите, да спазват предварително обявените графици, призова зам.-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков.

Той увери, че процесът по преминаване от лев към евро върви нормално и пенсионерите се справят с единната европейска валута:

"Това е единственото нещо, за което моля, и действително ще съм много благодарен ако се случи, защото по този начин олекотяваме цялата верига на логистиката за доставянето на еврото, за разплащането на пенсиите.

Няма обърквания. Всички хора ще получат навреме парите си. Просто нека да спазват графиците. Това ми е молбата".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Пенсионери
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Галина Илиева
преди 50 минути

Аз получавам пари 250 Евро и 50 Евро от преосвидетелстване с тримесечно предизвестие с направление с таблици от 15.3.2023г . Добре е тези пари да са съобразени с политически и икономически кризи. Но в разумни граници. Да няма големи забавления. Аз съм Галина Иванова Илиева от Ямбол род на 18.9.1971г Завършила съм Софийски университет Специалност Информатика през 1995г

Откажи