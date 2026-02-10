"Стреля се без предупреждение“. Шокиращ разказ за кървавата хижа

Шокиращ разказ за аферата "Петрохан", която остави след себе си 6 трупа, включително на 15-годишно дете, направи психиатърът д-р Нели Стефанова от Държавната психиатрична болница в Карлуково. Тя разказа личните си впечатления от хижата на смъртта в Петрохан.

"С моя съпруг обичаме тази местност. Имахме си рутинен маршрут към връх Тодорини кукли“, сподели д-р Стефанова пред ПИК.

Тя допълни, че през 2022 г. през лятото, са се натъкнали на електропастир, който опасвал много голяма територия. На пътеката имало въже с надпис "Стреля се без предупреждение“.

"Направи ми впечатление, че по дърветата имаше камери“, продължи тя.

"Ние, за да минем, трябва да заобиколим цялата тази територия. Казах на съпруга ми, че това е територия по "Натура 2000“. Чух лай на кучета, в планината има голям брой бездомни кучета“, допълни разказа си тя.

В крайна сметка в цитирания от нея случай, тя и съпругът й са се отказали да минат през заградената територия.

"Това, че имаше надписи "Стреля се без предупреждение“, съм го видяла с очите си“, заяви още тя.

"Няколко неща са известни и трябва да се наблегне на това - наличието на НПО, много притеснителното е, че твърде бързо са получили разрешение за дейността си, която не е ясно каква е“, обърна внимание тя.

Д-р Стефанова зададе въпроса и защо разследващите случая са пуснали по-късно записите от камерите в хижата в "Петрохан“, като според нея, те са ги имали още в първия ден на случая. Така се създава недоверие в обществото, изтъкна тя.

"Появяват се теории, всеки се упражнява по темата. Черпим информация от медиите, става много изкривено, има крайно противоречиви твърдения по това престъпление“, изрази възмущението си тя от начина на действие на разследващите органи.

По думите й, реакцията на близките, е защитен механизъм, защото те оттук нататък, ще трябва да живеят с тази трагедия и нейните последици.

