Откъде пари?! Кемперът на Калушев струва над 200 хиляди евро

Кемпер марка "Мерцедес" е возилото, в което намериха мъртви Ивайло Калушев и двамата младежи на черен път в посока връх Околчица на 8 февруари.

Кемперът е произведен през 2025 година и е оборудван с всички необходими екстри, включително сателитна система за интернет. Возилото е с 4х4 задвижване, има експедиционна надстройка с висока проходимост и безпроблемно е достигнало до труднодостъпния район край връх Вола, пише Bulnews.

Кемпер от такъв тип се продава от компания Hymer за около 200 хил. евро, като кабината и шасито са на "Мерцедес", а каросерията е на другата фирма, предаде 24 часа.

Това е един от най-често използваните кемпери за офроуд и научни и експедиционни мисии.

Колата е регистрирана на 28 октомври 2025 година в България. Кемперът не е имал застраховка "Зелена карта", която е необходима за излизане извън страната.

Има и годишна винетка, която влиза в сила от 31 октомври 2025 г.

Към момента няма никакви официални документи, които да показват с какви пари и откъде Калушев и компания са поддържали толкова имоти, автомобили и скъпо оборудване.

Според свидетелски показания обаче през последните месеци т.нар. рейнджъри са били отчаяни заради отношението на държавата към тяхната дейност.

Един от близките до организацията е заявил при разпита си, че се обсъждало самоубийство като изход.

Членовете на частната организация не виждали смисъл да продължават с усилията си да пазят защитената зона около Петрохан.

