Росен Йорданов: Тежък нарцисист е повел антуража си на смърт

"Когато отидеш на едно място, където има три трупа... Повярвайте ми за обикновения зрител не може да си представи колко е трудно да се направи внимателен оглед. Тук говорим за едно пространство и зрителите твърдят, че веднага трябвало да бъдат допуснати всички, които искат да видят и да направят сеира", заяви в "Денят започва" бившият зам.-директор на Института по психология към МВР и криминален психолог Росен Йорданов.

По думите му "един човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж, влияейки му чрез различни практики, към един летален край". Това са фактите, заяви той.

"Един нарцистичен човек е решил, че владее космическите сили и може да въздейства на другите. Не мога да кажа, че е бил луд, говорим за други неща. Желанието за пълно отдаване, селективността, ограничаването на контактите, силното въздействие върху родителите – по-скоро остава впечатлението, че обществото му забранява нещо, което не се приема. Големият страх е от педофилския скандал. Всички политици, навързани в това – дават си сметка, че ще се отрази на изборния резултат; замесените родители се притесняват, че са съдействали това да се случи; други, които са го познавали, се чудят как не са видели такова нещо. От 10 пункта, аз намирам 7-8 за т.нар. преференциален прелъстител", на мнение е експертът.

Росен Йорданов поздрави всички "замесени" в пресконференцията на прокуратурата и МВР вчера, като смята, че информацията е поднесена по подходящ и достатъчен начин:

Аз затова цяла седмица не давах интервюта, защото знаех, че ще се случи нещо и то се случи. Виждате, че в момента, в който се установи смъртта на втората група от трима души, малко след това беше дадена пресконференция. И аз тук искам да поздравя всички, които са замесени, защото беше дадена една пресконференция, в която участваха всички замесени страни и беше дадена информация".

Според него истината е, че министърът и главният секретар ще "получат една сводка, която трябва да преразкажат".

Дори когато фактите са поднесени до последния детайл не можеш да спреш фантазиите на хората да си фантазират. Недоверието в институциите през последните години беше подклаждано перманентно от всички страни. Аз не очаквам МВР да има някакъв рейтинг, важното е те да си свършат работата".

На свидетелски разкази може да се вярва, ако са дадени по надлежния ред, заяви Росен Йорданов.

За информацията за видените джипове, той заяви: "Скоро ще има и летяща чиния, убеден съм в това. Къде бяха тези хора с джиповете? Къде е гражданската съвест да отидеш и да кажеш, че имаш информация? В цялата работа излиза, че гузен негонен бяга", заяви Йорданов.

Аз разбирам, че всеки има своя житейски мотив. Майката какво казвала... Този какво казвал. Сега това са постфактум неща. Истината е много проста - група възрастни хора, чиито деца по една или друга причина са делегирали безотговорно грижите за своите деца на хора, които към онзи момент са преценявали като особено интелигентни и духовни, но преценката им се е оказала погрешна, защото тези хора доведоха всички до един летален изход".

Едни хора, които сами си причиняват смъртта - на кого са жертви, попита Росен Йорданов. Добави, че "не мисли, че будизмът трябва да води човек до летален край, още повече сам да отнема живота си".

Това е една нарцистична интерпретация на един човек, който е решил абсолютно високомерно, че така владее космическите сили и може да въздейства на другите".

Според него случаят ще остане мъглив и ще доведе до разделение в обществото, защото "всички замесени не можем вече да ги чуем, а само интерпретации".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com