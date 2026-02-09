Проговори майката на Николай Златков. Истината за разследването

Майката на 22-годишния Николай Златков проговори за трагедията.

Доброволно отидох и дадох показания още в сряда. Бях първият човек, който съдейства на полицията. Това заяви Ралица Асенова в "Интервюто в Новините на NOVA". Тя твърди, че е майката на 22-годишния Николай Златков, чието тяло беше открито в неделя в кемпер до връх Околчица.



По думите ѝ решението да говори сега е продиктувано от желанието думите ѝ да не бъдат изкривявани.

"Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения", каза тя.







Майката на Николай Златков категорично отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на разследването.



"Когато разбрах, че хижата е изгоряла и че има трима мъртви, тръгнах веднага към морето. Ужасът ни беше, че може да се случи нещо още по-страшно", разказа тя.



"Обадих се в полицията и помолих за съдействие от Бургас или Царево, защото пътят е дълъг и не бях спокойна. Не разбирам защо се говори, че близките не съдействат. Това просто не е вярно", каза Асенова.





Тя описа преживяното в село Българи като "абсолютен шок".



"Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение", заяви тя. По думите ѝ не ѝ е било позволено да стигне до къщата. "Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите", разказа почернената майка.



Асенова заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. "В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение", каза тя.



"Имаше пейнтбол пушки, защото те си бяха направили пейнтбол игрище. Имаше спортни лъкове. Това ли е бойното снаряжение?", попита Асенова. По думите ѝ всички оръжия са били законни и с разрешителни. "Всеки, който е бил в тази хижа, може да потвърди това", добави тя.

