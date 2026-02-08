Последните думи на Калушев, преди да дръпне спусъка

Безспорно голямата тема на седмицата е случая "Петрохан", а подробности излизат през броени минути.

Станаха ясни и последните думи на Ивайло Калушев. Той е публикувал на 1 февруари във фейсбук профила си стихотворението "Борба" на поета революционер Христо Ботев. Но без последния стих “Ще викнем ние: "Хляб или свинец". Това се оказа и последната му публикация.



Днес издирваният Калушев бе намерен мъртъв заедно с двама младежи край връх Околчица – лобното място на Христо Ботев.





Дали между двете неща има връзка, или е въпрос на случайност - разследващите тепърва ще се произнесат. Но съвпадението е безспорен факт.

