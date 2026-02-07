Българи масово си идват в родината. Причината

Все повече българи, живели и работили в чужбина, вземат решение да се върнат у нас. Сред тях са млади специалисти с образование и опит, натрупани в Съединените щати и Западна Европа.

По данни на експерти тенденцията се засилва, а държавата също се опитва да насърчи процеса чрез специални програми за завръщане и заетост, съобщава bTV.

Една такава история на млад софтуерен инженер, който заменя живота в Америка с ново начало в България.

Александър Влашев е роден и израснал в Съединените щати, в семейство на българи, напуснали страната преди години. Завършва и висшето си образование отвъд Океана – във Вашингтонския университет.

Преди четири месеца обаче взема решение да се върне в България и започва работа като софтуерен инженер.

„Винаги ми е било приятно, когато съм идвал в България през лятото. Идвал съм при бабите и дядовците. Винаги ми е било приятно с тях и хората около тях. И тази година, винаги съм го имал наум“, казва той.

Завръща се в родината сам, а родителите му остават в Щатите. Поне засега. Имат идея да се връщат след мен. Аз малко като адванст парти съм“, казва още Александър.

Александър вижда много предимства в живота у нас – хората са по-отворени, контактите се създават по-лесно, планините са близо до града. Най-силно впечатление обаче му прави ежедневието.

Тук можеш всичко пешеходно да ходиш, да се разхождаш. Не ти трябва кола да отиваш назад- напред. В магазина да отида да си купя нещо е на 5 минути от апартамента ми. Там ако искаш да отидеш до магазина е на 30 минути пеша, трябва ти кола“, обяснява той.

Завръщането му е част от програма на социалното министерство - финансирана с европейски средства. , която насърчава българи от чужбина да се върнат и да започнат работа у нас.

По нея до момента са кандидатствали близо 4000 души, а над 1000 вече са одобрени.

„Това е реална помощ за справяне с демографската криза, бих казал катастрофа в България и на следващо място хора, които са за реалната икономика“, казва Борислав Гуцанов.

По данни на експерти тенденцията се засилва – все повече българи обмислят или вече предприемат връщане в страната.

Само от Великобритания за последните години са се завърнали около 11 хиляди души. Очакванията са до каря на годината още близо 40 хиляди да се върнат от Западна Европа.

„Няколко са причините. Аз бих ги групирал в три групи. Едната е причини с много повече кариерни възможности в България, позиции, за които не са мечтали. Втората е, че нетните възнаграждения в България вече не е са толкова различни от страните в Западна Европа“, казва Георги Първанов, HR експерт.

Връщат се хора от различни сфери и с различен професионален опит.

„Този стандартен профил, който наблюдаваме, е на човек, който е заминал преди по-малко от 10 години или току-що завършил образование и решил да се върне. Хора, които са на ниво средни експертни позиции“, обяснява още експертът.

По оценки извън страната живеят между два и половина и три милиона българи. Данните показват, че около една трета от тях имат нагласа да се върнат у нас, докато друга една трета планират да останат да живеят в чужбина.

