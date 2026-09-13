iPhone 18 Pro идва след месец с десет големи промени
Apple готви по-малък Dynamic Island, нова камера, 2-нанометров чип и рекордна батерия за Pro Max
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