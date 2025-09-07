Хороскоп: Овенът да избягва конфликти, куп възможности за Везните

Овен

Избягвайте конфликтните ситуации. Днес сте като барут. Има риск да направите нещо, за което ще съжалявате. Затова, ако ви провокират, не отговаряйте на злото със зло! И най-малкият проблем може да ви извади от равновесие.

Телец

Въздържайте се от големи покупки! Може сега да се справите с всякакви проблеми, ако не вземате прибързани решения и се вслушвате в съветите на хората с повече опит. Добър е денят за активна творческа работа и за лечение. Не е желателно обаче днес да се обяснявате в любов.

Близнаци

Сега е желателно да сте пасивни и да се носите по течението. Не започвайте нищо ново, но трябва да завършите това, което не търпи отлагане. Не влизайте в спорове с близките си! Може да започнете диета, но освен храната, ограничете и секса! Не си пилейте енергията!

Рак

Това е време на разрушаване на старото и създаване на новото. С хората, които обичате, трябва да сте откровени, за да запазите доверието си един в друг. Възможни са болки в областта на гърдите.

Лъв

Не очаквайте другите да ви изпълнят задачите, спестете си разочарованията! Не вярвайте на хора, които ви обещават лесни пари! Това е ден за любовни терзания. Не се поддавайте на отрицателните емоции!

Дева

Това е ден за вземане на важни решения. Може да потърсите и нови източници на доходи. Добре е да носите планински кристал. Той преобразува енергията в положителна.

Везни

Не пренебрегвайте съветите на по-опитни хора! Можете да правите планове за бъдещето, за разширите дейността си. Пред вас се откриват повече възможности и навярно ще ви е по-лесно да реализирате целите си. Това е и добро време за нови романтични връзки.

Скорпион

Пълни сте с енергия. Заемете се обаче с решаването на неотложните проблеми и не се съмнявайте в благоприятния резултат! Това е ден, в който може да придобиете нови умения, да усвоите знания, които ще са ви от голяма полза. Не вярвайте на обещания от хора, които не познавате добре!

Стрелец

Имате прекрасен ден. Енергийният ви потенциал е достатъчен, за да се справите с трудностите. Може да покорите нови върхове с помощта на близките си. Денят е благоприятен за пробуждане и преобразуване на сексуалната енергия.

Козирог

Можете да намерите нужната подкрепа, за да осъществите това, което сте замислили. Нужно е обаче да се освободите от съмненията. Не отказвайте пътуване и срещи! Добре е днес да не употребявате храни, съдържащи много течности. Благоприятно ще ви подействат отвари от билки.

Водолей

У дома са възможни недоразумения, но не се затваряйте! Поговорете спокойно с партньора си и кажете какво не ви харесва! Не допускайте емоциите да замъглят разума ви!

Риби

Трябва да сте готови да вземете големи и важни решения. Бъдете внимателни, ако се налага днес да работите с електрически уреди или да шофирате! Възможни са аварии и злополуки. Предстоят ви вълнуващи срещи и забавления. Добре е да излезете сред природата или да медитирате, пише Флагман.

