Ето какво слага Нети на лицето си сутрин

Нети Добрева радва хората в Инстаграм със съвети за здравословно хранене и грижа за външния вид. Тя издаде сутрешния си ритуал за хубост, отвътре и отвън.

"Това са три неща, които почти не пропускам сутрин. Първо – обтривам лицето си с кубче лед. Много ме освежава и направо ме събужда.

След това изпивам чаша топла вода с щипка сол.

И накрая – една-две глътки алое. Гел, който съдържа около 99,7% гел от вътрешността на листата на алоето и често се приема като част от сутрешна рутина за подкрепа на храносмилането и енергията", каза тя. Актрисата и певица се храни стриктно по Зоната, дори когато е на път и на турне, намира начин да яде по правилата.

