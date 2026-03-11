10 български думи, които не всеки знае какво означават

Много хора определят българския език като един от най-трудните за научаване. Освен със сложна граматика, българският е известен и с изключително богатия си речник. Имаме си думи за всичко, а различните синоними правят речта описателна, автентична и богата.

Именно заради безкрайното многообразие от думи, в българския език съществуват и доста думи, чието значение е напълно непознато за голям процент от българите. Именно тези думи, заради по-рядкото си използване, често са и трудни за превод. В следващите редове ще ви разкрием топ 10 български думи, които са напълно непознати за огромна част от населението в страната.

10 странни български думи

Българският речник е изобилен и лесно може да откриете редица синоними на дадена дума. Някои от тях обаче се използват само в определени краища на страната, а други са били често използвани в миналото, но не и днес. Именно това са причините значенията на част от думите в българския речник да са напълно непонятни за доста от жителите на България.

По-долу сме изброили десет интересни думи, които все още се използват, но не всеки знае какво означават. Ако се налага да се превеждат на чужд език, много по-голяма е вероятността да се използват синоними или описателни изрази, отколкото да се използва точен термин на чужд език. Това прави езика ни наистина уникален и е поредното доказателство, че българският речник е наистина впечатляващ.

Ето ги и думите:

Сухоежбина

Може да срещнете тази дума в множество книги, но тя несъмнено не е една от често използваните думи в ежедневната реч. “Сухоежбина” означава суха, оскъдна храна. В миналото думата е била използвана доста често, но през последните десетилетия, употребата й е намаляла драстично.

Дюкян

“Дюкян” произлиза от турския език и е директна заемка от думата dükkân, която означава “магазин”. И в българския език, значението на дюкян е малък магазин или работилница.

Може обаче да се използва и като цепка/отвор на дреха. Вероятно много от вас са чували израза “отворил ти се е дюкянът”, което означава, че ципът на някой се е отворил.

Мухабет

Тази дума се използва често в пловдивския край. Много българи, живеещи в други части на страната обаче, не знаят, че мухабет всъщност означава разговор или бъбрене с приятели, което често е съпроводено с хапване или пиене. И тази дума произлиза от турския език и навлиза в българския речник през османския период.

Гемия

Вероятно доста от вас са чували израза “Потънаха ми гемиите”, което е израз, чрез който се описва провал. Замисляли ли сте се обаче какво означава “гемия”? Истината е, че значението на тази старовремска дума е “кораб”.

Джунджурии

Това е диалектна дума, която означава дребни (често ненужни) вещи. Ако, например, чуете изречението “Тя само трупа джнуджурии.”, това би означавало, че някой събира ненужни дребни вещи като сувенири, играчки и т.н. Използва се в много части на страната, включително в градове като Пловдив, Бургас и Стара Загора.

Авер

“Авер” е синоним на думата “приятел” и често се използва от варненци и пловдивчани. Подобно на много други думи, изброени в тази статия, и авер произлиза от турския език.

Кусур

“Постоянно си търсиш кусури” е изречение, което може да чуете към човек, който постоянно си търси недостатъци. Думата “кусур” означава точно това - недостатък. Използва се в множество краища на страната, като понякога значението може да бъде и “остатък”, например за ресто при плащане. Най-често обаче се използва като заместител на “недостатък” или “дефект”.

Джиджавка

Това е още една дума, която е заместител на дребна, ненужна вещ, джаджа или дреболия. Доста често се използва за нови продукти на пазара, които досега не са се срещали.

Чалъм

“Има си чалъм” означава, че дадено нещо изисква умение, ловкост или хитрост, за да се направи. И тази дума е заемка от турския език и се използва в цяла България. Тъй като е по-стара дума обаче, употребата на “чалъм” може по-често да се чуе в разговори между възрастни хора, отколкото между деца и тийнейджъри.

Айляк

Ако има речник на най-пловдивските думи в България, “айляк” би заела челното място. Това е една от най-често използваните думи между пловдивчани и буквално означава състояние на безгрижие и спокойствие.

Често може да чуете следния разговор:

· Как си?

· Айляк, ти?

Как можете да откриете нови български думи, с които още повече да обогатите своя речник?

Най-лесният начин да откривате нови думи или изрази в българския език е като използвате речници. Във всяка книжарница ще откриете различни варианти, включващи хиляди думи и техните значения.

Благодарение на технологично развития свят обаче, намирането на нови думи може да бъде и още по-удобно и достъпно. В платформи като wordinf.bg, например, може да откривате значението на различни думи директно чрез търсачката. Ще получите и подходящи примери, които допълнително да пояснят значението на новата дума.

Защо тези думи са непознати за голяма част от българите?

Голяма част от думите, изброени по-горе са непознати за много българи, защото част от тях са по-остарели форми, а други се използват в определени краища на страната.

Думата “мухабет”, например, е непозната за много бургазлии и софиянци, докато думата “серт”, означаваща нервен и избухлив човек, се използва в много малко части на страната.

Ако обаче разглеждате речници или списъци с диалектни, остарели и странни думи в българския език, за нула време ще обогатите своите знания относно думите в българския език.

