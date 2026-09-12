10 български думи, които не всеки знае какво означават
Как можете да откриете нови български думи, с които още повече да обогатите своя речник?
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Как можете да откриете нови български думи, с които още повече да обогатите своя речник?
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Академията ни отхвърля т.нар. "Харта за македонския език"
В туризма и златото хората виждат бъдещето си Добре дошли в нашето късче България! Добре дошли в едно диво и непокътнато кътче от рая! Така община Тр...